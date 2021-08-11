تركيا تعلن ضبط 51 طالب لجوء في غرب البلاد منهم من جنسيات عربية

ضبطت قوات الدرك التركية، اليوم الأربعاء، 51 طالب لجوء في ولاية إزمير غربي البلاد.

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وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن "قوات الدرك ضبطت طالبي اللجوء في قضائي "سفري حصار" و"أورلا"، دخلوا البلاد بطرق غير نظامية".

وأوضح البيان أن طالبي اللجوء يحملون جنسيات الصومال وأفغانستان والكونغو وجيبوتي واليمن والسنغال.

وأشار إلى إلقاء القبض على شخصين يشتبه بهما في عمليات تهريب البشر.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية بحق طالبي اللجوء، تم نقلهم إلى مركز الترحيل في الولاية.

المصدر: الأناضول