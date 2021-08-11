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خامنئي يمهل المسؤولين أسبوعا لاتخاذ إجراءات للسيطرة على تفشي وباء كورونا

أخبار العالم

خامنئي يمهل المسؤولين أسبوعا لاتخاذ إجراءات للسيطرة على تفشي وباء كورونا
Reuters
المرشد الإيراني علي خامنئي
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أمهل المرشد الإيراني، علي خامنئي، المسؤولين في بلاده أسبوعا واحدا  لاتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الموجة الخامسة من تفشي كورونا في إيران.

وشدد المرشد  الإيراني في كلمة مسجلة توجه بها إلى الإيرانيين، أن أزمة كورونا تتصدر قائمة الأولويات في البلد.

وأكد خامنئي على ضرورة تأمين المزيد من الجرعات من اللقاح للمواطنين.

كما أمر القوات المسلحة بتقديم الدعم للقطاع الصحي وتوفير الإمكانات من أجل السيطرة على الجائحة.

كذلك أعرب المرشد الإيراني عن قلقه من استنزاف طاقات الكوادر الطبية.

وسجلت إيران، التي تعد أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية في حصيلة الوفيات اليومية اقتربت من 600 وفاة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 95 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 4 ملايين و150 ألف مصاب.

المصدر: RT

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