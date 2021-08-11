إيران تنفي توقف النشاط التجاري مع أفغانستان عبر المعابر الحدودية

نفى المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، تقارير أفادت بتوقف النشاط التجاري مع أفغانستان عبر معبري دوغارون وماهيرود الحدودين.

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وقال لطيفي في تصريح، إن عبور شاحنات تصدير السلع في معبر دغارون الحدودي في محافظة خراسان رضوي (شمال شرق) ومعبر ماهيرود الحدودي في محافظة خراسان جنوبي (شرق) نحو أفغانستان مستمر، ولا صحة لنبأ التوقف الكامل للتجارة مع هذا البلد.

وأضاف: أن وتيرة التجارة في معبر ماهيرود الحدودي سجلت نموا بنسبة 50 بالمئة، وتقوم يوميا أكثر من 500 شاحنة بنقل سلعها التصديرية للشاحنات الأفغانية، لتقوم الأخيرة بدورها بنقلها إلى مختلف أنحاء أفغانستان.

وتابع: "وفي معبر دوغارون الحدودي تقوم يوميا نحو 250 شاحنة بنقل سلعها للشاحنات الأفغانية لنقلها بدورها إلى مقاصدها التصديرية في أفغانستان، وأن نبأ التوقف الكامل للتجارة مع أفغانستان مجرد إشاعة وربما هو للاستهلاك الداخلي في أفغانستان للأطراف المتناحرة".

وقال لطيفي: بعد عودة الأمن إلى معبر ميلك الحدودي في محافظة سيستان وبلوشيستان (جنوب شرق) وتوقف الاشتباكات يمكن للشاحنات المتوقفة، عبر التنسيق مع المؤسسات المعنية وقوى الشرطة والأمن، أن تبادر لنقل سلعها للشاحنات الأفغانية، مثلما يجري العمل في حدود ماهيرود ودوغارون.

يذكر أن تصدير السلع عبر معبر ميلك الحدودي قد توقف منذ الجمعة بسبب الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

المصدر: "فارس"