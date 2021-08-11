مدير المخابرات الأمريكية يجري محادثات في إسرائيل تركز على إيران

بحث مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأوضاع بالشرق الأوسط، مع التركيزعلى إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه بين الجانبين.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، في مقر الكرياه بتل أبيب اليوم الأربعاء، وبحث الاثنان تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة. كما بحثا الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه.

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وحضر اللقاء كل من رئيس الموساد، دِدي برنيعا، ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلية الجديد، إيال حولاتا، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء أفي غيل، ومستشارة الشؤون السياسية، شمريت مئير.

والتقى أمس رئيس الموساد ددي برنيعا نظيره الأمريكي، ويليام بيرنز، لإجراء مباحثات بشأن الملف النووي الإيراني وغيره من التحديات الإقليمية التي يعتزم الجهازان التعاون بشانها.

المصدر :RT