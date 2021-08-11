الأحزاب المحافظة في ألمانيا تتراجع في الترتيب قبيل انتخابات البوندستاغ

قبل أقل من 7 أسابيع من انتخابات البوندستاغ (البرلمان) في ألمانيا، لا تزال الكتلة المحافظة، الممثلة بالحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي، تفقد موقعها في ترتيب الأحزاب.

في المقابل أظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها اليوم الأربعاء الخدمة الاجتماعية "Forsa"، أن الفرق بين الكتل المحافظة وفريق "الاتحاد 90"/الخضر، بات ثلاث نقاط مئوية فقط.

وعلى العكس من ذلك، عزز الحزب "الديمقراطي الاجتماعي الألماني" (SPD) موقعه بشكل كبير، حيث أعرب 19% من الألمان عن رغبتهم في التصويت لصالحه.

وأبدى 10% من ألألمان رغبتهم في التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وهو أفضل مؤشر لهذا الحزب منذ أبريل 2018.

وقد شارك في استطلاع الرأي، الذي تم إجراؤه في الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، 2509 أشخاص.

ووفقا له، إذا أجريت انتخابات البوندستاغ في الأيام المقبلة، فإن كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي ستحصل على 23% فقط من الأصوات، مقارنة بدراسة مماثلة أجريت الأسبوع الماضي، فقد المحافظون 3 نقاط مئوية، فيما حافظ حزب "الخضر" على نفس الترتيب وأيده 20% من الناخبين.

المصدر: تاس