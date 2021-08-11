إسرائيل تعلن عن استخدام الطائرات المسيرة في مهمات جديدة داخل أراضيها

كشفت الشرطة الإسرائيلية عن خطة جديدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، موضحة أنه بموجب الخطة، سيتم استخدام طائرات مسيرة، كرجال شرطة سريين، ووسائل تقنية مختلفة.

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ويأتي ذلك بهدف تطبيق قيود الحجر الصحي، الشارة الخضراء، وارتداء الكمامات، إذ أنه في حال تم فرض الإغلاق، فإن الشرطة الإسرائيلية أكدت أنها ستكون جاهزة على مدار 24 ساعة، كما سيتم تطبيق التعليمات في المدن الكبرى التي بها نسبة مرتفعة من الإصابات.

من جانبه، انتقد مسؤول بالشرطة تطبيق قيود كورونا في إسرائيل، وقال: "حاليا نحن لوحدنا في عملية تطبيق التعليمات، هناك مفتشون بالسلطات المحلية، لكن عددهم قليل، نحن نريد مساعدة من المواطنين"، بحسب القناة الإسرائيلية "13".

في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أجرى جلسة مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة، قاموا خلالها بمناقشة خطوات إضافية للحد من انتشار الموجة الرابعة لهذا الفيروس.

المصدر: "I24"