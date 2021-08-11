وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 42 مسلحا من "طالبان" في عمليات أمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 42 مسلحا من حركة "طالبان" وإصابة 6 آخرين في عمليات نفذتها القوات الحكومية الأمنية.

42 #Taliban terrorists were killed and 6 others were wounded in joint operations conducted by #ANDSF with support from #AAF at the outskirts of #Lashkargah city, #Helmand provincial center, yesterday.

Also, some amount of their weapons and ammunition were destroyed. — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 11, 2021

وقالت وزارة الدفاع في بيان على صفحتها على تويتر: العمليات نفذها سلاح الجو بمشاركة القوات الأمنية في أطراف مدينة لشكرجة، بولاية هلمند، أمس الثلاثاء".

كذلك أعلنت الوزارة عن تدمير جزء من أسلحة وذخائر حركة "طالبان".

وتشهد أفغانستان في الأسابيع الأخيرة أحتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

المصدر: RT