محكمة: متمردو جماعة "فارك" في كولومبيا جندوا أكثر من 18 ألف طفل خلال الصراع

قالت محكمة العدالة الانتقالية في كولومبيا إن 18667 طفلا على الأقل أُجبروا على الانضمام إلى جماعة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) وتعرضوا لانتهاكات وسوء معاملة.

وأوضحت المحكمة أن مثل هذه الجرائم يتم النظر فيها وفقا لبند جرائم الحرب.

ويتصل تحقيق محكمة العدالة الانتقالية، والذي تم استدعاء 26 من الأعضاء السابقين في "فارك" للإدلاء بشهاداتهم خلاله، بالقضية رقم 07 المتعلقة بتجنيد قاصرين واستغلال "فارك" لهم طيلة 20 عاما.

المصدر: رويترز