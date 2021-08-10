العثور على جثة المواطن الروسي الذي فقد أثره في تركيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصادر في الشرطة التركية بأنها عثرت على جثة المواطن الروسي ماكار راغين المفقود في تركيا منذ أكثر من أسبوع.

وحسب المصادر، فإن الجثة تم العثور عليها بين الصخور على شاطئ البحر في جزيرة بورغازادا في بحر مرمرة بالقرب من إسطنبول.

وبعد العثور على الجثة المجهولة الهوية، تم العثور على شنطة فيها نسخة من جواز السفر التابع للمدعو ماكار راغين. ثم حدد الخبراء أن صاحب الشنطة هو الشاب الذي تم العثور على جثته.

يذكر أن المواطن الروسي ماكار راغين (20 عاما) وصل إلى إسطنبول يوم 16 يوليو، وفي 29 يوليو كان يتعين عليه أن يعود إلى مدينة فيلنيوس في ليتوانيا، حيث يقيم ويتعلم في الجامعة.

وغادر الشاب فندقه يوم 28 يوليو، وفقد أثره منذ ذلك الحين.

المصدر: نوفوستي