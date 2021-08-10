انتهاء مناورة "صقر الصحراء" بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، انتهاء التمرين الدولي "صقر الصحراء" وهو عبارة عن مناورة بين سلاح الجو الإسرائيلي وقوات سلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن المناورة أجريت داخل قاعدة عوفدا الجوية وتعد سابقة تاريخية من حيث إقامتها في إسرائيل، إذ حطت قوات Afcent لأول مرة في إسرائيل، مبينا أن طائرات حربية من نوع f15 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وأخرى تابعة للقوات الأمريكية شاركت في التمرين.

انتهى اليوم التمرين الدولي صقر الصحراء وهو عبارة عن مناورة بين سلاح الجو الإسرائيلي وقوات سلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأميركية تم اجرائه داخل قاعدة عوفدا الجوية.



المناورة التي تعد سابقة تاريخية من حيث إقامتها في إسرائيل، إذ حطت قوات Afcent لاول مرة في إسرائيل pic.twitter.com/e8ziQF1nmp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 10, 2021

وأوضح أن "المناورة حاكت التحديات المشتركة المتمثلة بالتهديدات الجوية والأرضية وتلك المزدوجة مع ضرب أهداف، إضافة إلى آليات التفاعل معها"، قائلا: "التعاون التاريخي بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو للقيادة المركزية الأمريكية يأتي في إطار توطيد التعاون الاستراتيجي وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة".

بدورها قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر" إن "صقر الصحراء" هو أول تدريب من نوعه بين قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي وسلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأميركية".

وأضافت: "قامت القوات الإسرائيلية والأمريكية بتشغيل طائرات F-15 و F-16 لمحاكاة تهديدات القتال وزيادة الاستعداد التشغيلي".

Friends who fly together stay together.



Desert Eagle, the 1st of its kind joint exercise between the @IAFsite and the @USAFCENT, has come to a close. Israeli and US forces operated F-15 and F-16 aircraft to simulate combatting threats and increase operational readiness. 🇮🇱 🇺🇸 pic.twitter.com/1qsn7T1gpQ — Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2021

المصدر: RT