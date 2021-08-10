وسائل إعلام: مركز غاماليا الروسي قدم طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في الفلبين

أفادت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية نقلا عن سلطات البلاد بأن مركز غاماليا الروسي، الذي طور لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، قدم طلبا لتسجيل لقاحه الثاني "سبوتنيك لايت".

وقال إيريك دومينغو، المدير العام لإدارة شؤون الأغذية والأدوية الفلبينية إنه "تم تقديم الطلب للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الجرعة الواحدة (سبوتنيك لايت)، وهو قيد الدراسة من قبل خبرائنا".

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ومن المتوقع أن ينظر الخبراء في الطلب خلال 3 أسابيع. وفي حال الموافقة عليه، سيصبح "سبوتنيك لايت" اللقاح الثامن المسجل للاستخدام في الفلبين.

وحتى 10 أغسطس سجلت الفلبين مليونا و676 ألفا و156 حالة مؤكدة للإصابات بفيروس كورونا و29220 وفاة. ويبلغ عدد الحالات النشطة 79016 حالة في الوقت الراهن، ونسبة انشغال أقسام العناية المركزة 70%.

المصدر: "مانيلا تايمز" + "نوفوستي"