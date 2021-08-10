وكيل وزارة الخارجية البحرينية يؤدي زيارة لمقر الجيش الإسرائيلي (صورة)

أدى وكيل وزارة الخارجية ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة يوم الاثنين زيارة لمقر الجيش الإسرائيلي.

والتقى الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة برئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، اللواء تال كلمان.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، فيما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة بين الجانبين في المحيط.

حل وكيل وزارة الخارجية ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ضيفًا على جيش الدفاع حيث التقى رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في جيش الدفاع، اللواء تال كلمان.#حللتم_أهلا_ووطأتم_سهلا



🇮🇱 🕊️ 🇧🇭 pic.twitter.com/doLHNKlnpU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 10, 2021

ويؤدي وكيل وزارة الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة زيارة إسرائيل تستمر 4 أيام.

هذا، ووقعت إسرائيل والبحرين يوم الأحد على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بينهما ضد إيران في مجال البحوث التي تساعد البلدين في "مكافحة إيران في حرب الأفكار".

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المذكرة تم التوقيع عليها في فندق بمدينة القدس من قبل رئيس مركز القدس للشؤون العامة، دور غولد، ووكيل الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الذي وصل إسرائيل الأحد في زيارة عمل ستستمر أربعة أيام.

وكان الدبلوماسي البحريني قد أعرب خلال زيارته إلى إسرائيل عن خيبة أمل المنامة إزاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وشدد الدبلوماسي البحريني على أن الاتفاق النووي "تسبب في تشديد حدة التحريض والتشدد في أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية