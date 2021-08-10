مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 69 صوتا على مشروع قانون البنية التحتية وقيمته تريليون دولار، ما يمثل فوزا كبيرا للرئيس جو بايدن وخطوة أولى على رأس أولوياته التشريعية.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ 69 مقابل 30 على مشروع القانون، الذي قادته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة السيناتور كيرستن سينيما (ديمقراطية) وروب بورتمان (جمهوري)، وصوت 19 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مع جميع الديمقراطيين لتمرير التشريع.

وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث يواجه مستقبلا غير مؤكد على الرغم من أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعهدت بأنها لن تمرر المشروع حتى يمرر مجلس الشيوخ الجزء الثاني من بنيته التحتية بخطوتين، وهي حزمة إنفاق شاملة بقيمة 3.5 تريليون دولار.

المصدر: "رويترز" + The Hill