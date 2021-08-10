 
مباشر

بروكسل: لوكاشينكو يستخدم المهاجرين لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

بروكسل: لوكاشينكو يستخدم المهاجرين لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي
Reuters Janis Laizans
مهاجرون في ليتوانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0vb

اتهمت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام أزمة المهاجرين في بلاده لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد
على حدود ليتوانيا.. جر مهاجرة حامل فاقدة للوعي وتركها تواجه مصيرها على الحدود (فيديو)
على حدود ليتوانيا.. جر مهاجرة حامل فاقدة للوعي وتركها تواجه مصيرها على الحدود (فيديو)

وقالت المسؤولة في تصريحات أدلت بها لصحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الثلاثاء: "ما يحاول لوكاشينكو فعله هو زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي وهو يستخدم الناس لغرض عدواني. العقوبات أضرت به حقيقة، لذا فهو يحاول أن يعمل شيئا ما لإبداء المقاومة".

واعتبرت يوهانسون أن هناك صلة بين "يأس" لوكاشينكو والعقوبات الغربية المفروضة على مينسك، الأمر الذي يجعله يلجأ إلى "العنف" و"تهديد أوروبا"، وذلك باستخدام المهاجرين "ضد ليتوانيا وبولندا ولاتفيا والاتحاد الأوروبي".

وذكرت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي قد أرسل موظفين من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) إلى لاتفيا وهو مستعد لتوسيع صفوفهم في المنطقة عند الضرورة.

بروكسل: لوكاشينكو يستخدم المهاجرين لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي
Reuters Johanna Geron
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون

وتعلن السلطات الليتوانية في الأيام الأخيرة عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد قادمين من بيلاروس المجاورة.

من جانبه، أعلن الرئيس البيلاروسي أن بلاده "لم تعد تملك أموالا ولا قوى" لمنع تدفق مهاجرين غير شرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي في ظروف العقوبات الغربية ضد مينسك.

 

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا