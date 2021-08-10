صحيفة تركية: وزارة الزراعة تعرضت لهجوم سيبراني وفقدت عددا من البيانات

أعلنت وزارة الزراعة والغابات في تركيا تعرضها لهجوم سيبراني واسع أسفر عن فقدان عدد من البيانات.

وأصدرت وزارة الزراعة والغابات بيانا أشارت فيه إلى استهداف مجموعات قرصنة إلكترونية لأنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بشكل متواصل.

وذكرت الوزارة أنه يوم 31 يوليو في حوالي الساعة 01:00، تعرضت نطاقات تابعة للوزارة إلى هجوم إلكتروني وتم تشفيرها لمنع استخدامها وأنه تم ملاحظة الأمر في ساعات الصباح الباكر وتم إحالة الأمر إلى مسؤولي مكتب التحول الرقمي بالرئاسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الوزارة أنه تمت السيطرة على جميع خوادم الوزارة، مؤكدة أن الهجوم الإلكتروني لم يؤثر على خوادم الدومين الرئيسي للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم استعادة البيانات المفقودة من خلال إجراء النسخ الاحتياطي.

وذكرت في بيانها أنه تم فحص الخوادم المتأثرة بالهجوم والبديلة لإخضاعهم لفحص جنائي بالإضافة إلى إعادة برمجة وتشكيل قاعدة بيانات جديدة للأنظمة الأخرى التي تمتلكها.

هذا وأشارت الوزارة إلى إبلاغ الجهات القضائية بالأمر وبدئها التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.

يشار إلى أن وزارة الزارعة تعرضت لانتقادات عنيفة بسبب ضعف الاستجابة لحرائق الغابات التي أسفرت عن احتراق 100 هكتار، وتسبب إلقاء وزير الزراعة بكر باك ديميرلي باللوم على البلديات في حالة غضب بين أوساط المعارضة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية