الحرس الثوري الإيراني: نحن الآن أقوى من أي وقت مضى

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، اليوم الثلاثاء، إن "حرس الثورة أقوى من أي وقت مضى".

وقال العميد فدوي خلال مراسم تقديم قائد ومساعد فيلق "العباس" التابع لحرس الثورة الإسلامية في محافظة اردبيل شمال غرب إيران إن "أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا نفذوا خلال الأعوام الماضية الـ42 إجراءات بغيضة وعملوا ضدها بكل قواهم.. إلا أنهم لم يتمكنوا حتى من تحقيق انتصار واحد".

وأضاف: "إن وعد الله هو أن حزب الله هو المنتصر وأن حزب الشيطان لن ينتصر أبدا ويتوجب أن نبذل كل اهتمامنا بخصائص حزب الله وأن نسعى للتحرك دوما في المسار الصحيح وحزب الله".

وأشار إلى تقديم الحرس الثوري "40 ألف شهيد في طريق الثورة والإسلام"، مؤكدا أن "كوادر الحرس الثوري هم خدمة الشعب والثورة ويجب الاستمرار على هذا المنهج والعمل في سياق حفظ وصون البلاد".

المصدر: "تسنيم"