طهران تطلب من بغداد إخراج الجماعات المسلحة المعارضة لإيران التي تستقر في إقليم كردستان

طلب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، من الحكومة العراقية أن "تعمل على إخراج الجماعات المسلحة المعارضة لإيران التي تستقر في إقليم كردستان".

وقال شمخاني خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "نطلب من الحكومة العراقية أن تعمل بصورة جادة على إخراج بعض الجماعات المسلحة المعارضة لإيران التي تستقر حاليا في إقليم كردستان، كي لا نضطر لاتخاذ تدابير استباقية للحد من عملياتهم الإجرامية".

وشدد على أنه "من الضروري تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين إيران والعراق بأسرع وقت ممكن كخطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين".

هذا وتعرض القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني موسى بابه خاني، يوم السبت الماضي إلى عملية اغتيال في فندق "كولي سليماني"، في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

المصدر: RT