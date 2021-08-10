وزير الدفاع الروسي: التمزق الاجتماعي الداخلي هو الخطر الأكبر

اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن التهديد الأكبر الذي تواجهه روسيا كأي دولة أخرى هو التمزق الاجتماعي الداخلي.

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وقال شويغو في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال منتدى "أرض المعاني" التعليمي الشبابي: "التهديدات الخارجية معروفة.. عندما يكون هناك من يهددنا فنحن نفهم من هو وبماذا يهددنا، ونعرف سلاحه وكيفية مواجهته.. لكن هناك شيئا أفظع وأخطر من ذلك بات يمثل التهديد الأكبر على كل دولة في الفترة الأخيرة، أو بالأحرى على مدار العقود الأخيرة من الزمن.. فالحديث يدور هنا عن التهديد الداخلي المتمثل في التمزق التدريجي للمجتمع داخل البلاد".

المصدر: "نوفوستي"