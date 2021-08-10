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السفير الإيراني لدى موسكو: إيران تتعاون بشكل واسع مع روسيا في المجالين العسكري والأمني

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السفير الإيراني لدى موسكو: إيران تتعاون بشكل واسع مع روسيا في المجالين العسكري والأمني
Sputnik Nina Zotina
السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي
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أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتعاون مع روسيا بشكل وثيق في المجالين العسكري والأمني.

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وقال الدبلوماسي الإيراني أثناء لقاء صحفي نظمه صندوق "غورتشاكوف" الروسي لدعم الدبلوماسية العامة: "لدينا تعاون واسع جدا في المجالات العسكري والدفاعي والأمني"، مضيفا أن طهران وموسكو تواصلان تعاونهما الوثيق في المجال النووي.

وأشار جلالي إلى أن العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو تشهد أفضل مرحلة في تاريخها، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد بنسبة 43% خلال العام الماضي، فيما ازدادت الصادرات الإيرانية إلى روسيا خلال الفترة نفسها بنسبة 105%.

قناة ناطقة بالروسية

كما ذكر جلالي أن إيران تبحث في الوقت الحالي إمكانية إنشاء قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الروسية في أراضيها. وقال إن هناك في بلاده "قنوات كثيرة جدا تنطق بلغات شتى، لكن لا توجد قناة ناطقة بالروسية"، مضيفا: "نتباحث حاليا مع قادة معنيين حول إنشاء قناة ناطقة باللغة الروسية في أراضي إيران".

وعبر الدبلوماسي عن أمله في أن يعطي تشكيل حكومة جديدة في بلاده زخما جديدا لتطور العلاقات بين إيران وروسيا.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"

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