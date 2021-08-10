كامالا هاريس تؤكد للرئيس الإسرائيلي التزام البيت الأبيض بضمان أمن اسرائيل

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عن دعمها الكامل لإسرائيل وأكدت التزام البيت الأبيض بضمان أمنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس الدولة في إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، مساء أمس الاثنين، لتقدم له التهاني بمناسبة تسلمه مهام منصبه.

وشدد الجانبان على أن الولايات المتحدة هي أكبر وأهم حليف لدولة اسرائيل في العالم، وأن العلاقات بين البلدين وبين أبناء الشعبين هي متينة للغاية.

واتفق الطرفان على مواصلة الدعم الأمريكي للاستمرار في عمليات التطبيع والحوار بين إسرائيل ودول الجوار.

وتحدث الرئيس هرتسوغ عن المخاطر المترتبة على "مظاهر اللاسامية الآخذة بالازدياد "مشيرا إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية للقضاء على تلك المظاهر".

وبحسب "مكان" امتدحت هاريس الإجراءات التي أعلنت عنها إسرائيل بشأن مواجهة أزمة تغير المناخ ووضع حلول لمشكلات شح المياه في الشرق الأوسط.

المصدر: مكان