مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بعد انقلاب قارب في جنوب الصين

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بعد انقلاب قارب صباح يوم الاثنين قبالة سواحل مدينة بيهاي بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوب الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

ووقع الحادث في المنطقة البحرية بحي تيهشانقانغ في بيهاي عندما كان القارب وعلى متنه 61 شخصا عائدا من رحلة صيد.

وتم إنقاذ جميع الذين سقطوا في المياه، وجرى واحتجاز مالك القارب، الذي كان أيضا على متنه، من قبل سلطات الأمن العام المحلية.

المصدر: "شينخوا"