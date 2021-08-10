البحرية الإيرانية: انضمام المدمرة "دِنا" للأسطول البحري في ضوء تعزيز التواجد بالمياه الدولية

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني، حسين خانزادي، أن المدمرة "دنا" ستنضم إلى بحرية الجيش، في ضوء تعزيز تواجد إيران في المياه الدولية.

وأشار حسين خانزادي خلال زيارته التفقدية للواء البحري المتواجد في المنطقة البحرية الثالثة التابع للجيش الايراني، إلى أهمية تطوير الحضور البحري للبلاد في ظل الأمن المستدام.

وقال خانزادي: "إن بناء السفن المحلية الصنع بالكامل هو علامة على الاكتفاء الذاتي للمتخصصين الإيرانيين، وإن وجود القطع البحرية الاستراتيجية للجيش في المياه الدولية، يحقق ضمان أمن الخطوط البحرية من أجل حماية مصالح إيران، ويعكس قوة واقتدار البلاد".

وفي إشارة إلى ضرورة تعزيز التواجد الإيراني في المياه الدولية، قال خانزادي إن المدمرة دنا، التي هي من صنع المهندسين والتكنولوجيين الإيرانيين الأكفاء، ستنضم إلى المنطقة البحرية الثالثة للجيش في كنارك بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية الإيرانية.

المصدر: مهر