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انطلاق تدريبات أولية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رغم تحذيرات الشمال

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انطلاق تدريبات أولية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رغم تحذيرات الشمال
Reuters Handout .
العلم الكوري الجنوبي والعلم الأمريكي
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انطلقت اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية أولية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قبيل إجراء التدريبات الصيفية الرئيسية المخطط لها الأسبوع المقبل.

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وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر، إلى أن "هذه التدريبات تهدف للتحقق من الاستجابة لأوضاع الأزمات غير المتوقعة قبل اندلاع حرب، وستعقبها تدريبات وحدة القيادة باستخدام محاكاة الكمبيوتر في الفترة ما بين يومي 16 و26 أغسطس".

وقررت واشنطن وسيئول المضي قدما في التدريبات كما كان مخططا لها، لكن في نطاق مقلص بسبب فيروس كورونا، على الرغم من تحذير الشمال من أن التدريبات قد تؤثر على المزاج التصالحي بين الكوريتين، حيث أن بيونغ يانغ (كوريا الشمالية) ظلت تنتقد مثل هذه التدريبات ووصفتها بأنها بروفة للغزو.

المصدر: "يونهاب"

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