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إصابات كورونا اليومية في الهند تتراجع إلى أقل مستوى منذ 5 أشهر

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إصابات كورونا اليومية في الهند تتراجع إلى أقل مستوى منذ 5 أشهر
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أظهرت بيانات حكومية في الهند تسجيل أكثر قليلا من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي منذ 16 مارس.

وبحسب بيانات الصحة، اليوم الثلاثاء، "سجلت السلطات 28204 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد 32 مليونا". 

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الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا منذ يوليو الماضي
الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا منذ يوليو الماضي

كما زاد إجمالي عدد الوفيات إلى 428682 بعد تسجيل 373 وفاة جديدة أمس.

وشهدت الهند على مدار الأشهر الماضية تسجيل معدلات يومية عالية بعدد الإصابات بفيروس كورونا، ترواحت بين 30 ألفا إلى 45 ألف إصابة يوميا.

المصدر: رويترز 

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