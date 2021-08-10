تجارب ناجحة لأنظمة "باتريوت PAC-3" للدفاع الجوي في الولايات المتحدة

أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية عن إجراء تجارب ناجحة لأنظمة "باتريوت PAC-3" المحدثة للدفاع الجوي في الولايات المتحدة.

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وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها عرضت نموذجين محدثين من الأنظمة، ونجح الاثنان باعتراض صواريخ بالستية.

وأضافت أنه تم تحديث البرمجيات ومعدات منصات إطلاق الصواريخ لأنظمة PAC-3.

ومن المتوقع أن تجري تجارب إضافية للأنظمة في أواخر السنة الجارية.

المصدر: "نوفوستي"