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تجارب ناجحة لأنظمة "باتريوت PAC-3" للدفاع الجوي في الولايات المتحدة

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تجارب ناجحة لأنظمة
Reuters ISSEI KATO
أنظمة "باتريوت PAC-3" للدفاع الجوي (صورة من الأرشيف)
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أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية عن إجراء تجارب ناجحة لأنظمة "باتريوت PAC-3" المحدثة للدفاع الجوي في الولايات المتحدة.

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وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها عرضت نموذجين محدثين من الأنظمة، ونجح الاثنان باعتراض صواريخ بالستية.

وأضافت أنه تم تحديث البرمجيات ومعدات منصات إطلاق الصواريخ لأنظمة PAC-3.

ومن المتوقع أن تجري تجارب إضافية للأنظمة في أواخر السنة الجارية.

المصدر: "نوفوستي"

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