بلينكن: روسيا والصين تحاولان إقناع الآخرين بأن الولايات المتحدة في حالة تدهور

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن روسيا والصين تحاولان إقناع الجهات الأجنبية بأن الولايات المتحدة في حالة تدهور، مضيفا أن هذا غير صحيح.

وقال بلينكن في كلمة له بجامعة ماريلاند، يوم الاثنين: "ليس سرا لأحد أن سلطات الصين وروسيا والآخرين يحاولون أن يثبتوا علنا وفي نقاشات خاصة أن الولايات المتحدة تعيش تدهورا، ومن الأفضل ربط المستقبل برؤيتيهما الاستبداديتين، وليس برؤيتنا الديمقراطية".

وتابع الوزير قائلا: "نستطيع أن نذكرهم، ونحن نذكرهم من خلال مختلف الإجراءات، بأن لدينا ما يكفي من القوة".

ومع ذلك أقر بلينكن بأن الولايات المتحدة تراجعت بعض الشيء في الساحة العالمية، حيث حلت البلاد في المرتبة الـ 13 من حيث جودة البنية التحتية وفي الـ 9 من حيث حجم الاستثمارات في الابتكارات.

ودعا الوزير للاستثمار في "التجدد الداخلي" للولايات المتحدة لكي تحتفظ بمركز الصدارة العالمي.

المصدر: "نوفوستي"