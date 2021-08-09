بريطانيا.. مطلب أحد الوزراء بخفض رواتب العاملين من المنزل يثير جدلا واسعا

أثار اقتراح أحد الوزراء البريطانيين خفض رواتب الموظفين الذين لا يزالون يعملون من المنزل منذ تفشي جائحة كورونا جدلا واسعا في البلاد.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن "أحد كبار الوزراء اقترح أن أولئك الذين يرفضون العودة إلى المكاتب يجب أن يحصلوا على رواتب أقل من أولئك الذين عادوا إليها، أو أن يتم تجاوز ترقيتهم".

ورأى أحد الوزراء في تصريح للصحيفة إنه "من الظلم أن يحصل الموظفين الذين اختاروا العمل من المنزل، على نفس رواتب العمال من المكاتب".

وأشار وزير آخر إلى إمكانية تأثر ترقية هؤلاء، قائلا: "سيجد الناس أن أولئك الذين ينخرطون في الحياة هم أولئك الذين يحضرون إلى العمل".

من جانبه، قال وزير التجارة كواسي كوارتينغ إن "ترك العمل من المنزل والعودة للمكاتب لن يكون إجباريا".

وكانت الحكومة البريطانية قد أوصت بإعادة جميع الموظفين للعمل بالمكاتب بالتدريج خلال فصل الصيف، لكن لم تستجب أعدادا كبيرة لتوصيات الحكومة.

من جهته، وصف رئيس نقابة الخدمة المدنية تعليقات الوزراء بـ"المهينة"، مشيرا إلى أن "الوزراء يجب أن يركزوا على ما إذا كان يتم تقديم الخدمات العامة، بدلا من مكان جلوس الموظفين المدنيين".

المصدر: "ديلي ميل"