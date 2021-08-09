وزير: بريطانيا أرادت الحفاظ على الوجود العسكري للناتو في أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بلاده حاولت تشكيل تحالف من دول تكتل الناتو للحفاظ على وجود عسكري في أفغانستان بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من البلاد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن والاس قوله: "حاولت مناقشة هذا الموضوع مع دول الناتو، لكنهم لم يكونوا مهتمين ... سرعان ما أصبح واضحا أنه بدون الولايات المتحدة كدولة منسقة، صارت هذه الخيارات مستبعدة".

كما دان وزير الدفاع اتفاق السلام الذي وقعته الولايات المتحدة مع حركة "طالبان" الأفغانية عام 2020، والذي نص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبدء حوار أفغاني بعد تبادل الأسرى.

وقال والاس: "الصفقة كانت فاسدة وكانت بها عيوب... من المحتمل أن نعود إلى أفغانستان في غضون 10 أو 20 عاما".

المصدر: وكالات