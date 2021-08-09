البرازيل تسجل 12085 إصابة و411 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الاثنين، إنها سجلت 12085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم رصد 411 حالة وفاة بسبب المرض.

وسجلت البلاد حتى الآن 20177757 إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563562 وفقا لبيانات الوزارة.

وتشهد البلاد ثالث أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث حالات الوفاة بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

يذكر أنه غالبا ما تميل أرقام يوم الاثنين إلى الانخفاض بسبب تباطؤ التقارير في نهاية الأسبوع.

المصدر: "رويترز"