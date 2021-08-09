الاتحاد الأوروبي يدعم عقوبات بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ضد بيلاروس

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا على بيلاروس.

وقالت هيئة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان لها، يوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في دعم شعب بيلاروس. ونحن سنواصل الضغط على نظام لوكاشينكو حتى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ويبدأ في بيلاروس حوار ذو معنى وتجري انتخابات حرة ونزيهة".

إقرأ المزيد

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا أعلنت عن فرض عقوبات على بيلاروس يوم الاثنين، تشمل حظر استيراد منتجات المؤسسات الحكومية البيلاروسية والاستثمار وشراء الأسهم البيلاروسية ومنح القروض لمينسك، إضافة إلى حظر الطيران من وإلى بيلاروس، أو التحليقات فوق أراضيها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات مماثلة على بيلاروس ورئيسها ألكسندر لوكاشينكو وأفراد عائلته في يونيو الماضي، في أعقاب حادث هبوط طائرة لشركة "رايان إير" في مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية ناشطا معارضا بيلاروسيا كان على متنها.

المصدر: "تاس"