إيطاليا.. 22 وفاة و4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters GUGLIELMO MANGIAPANE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0oo
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 22 وفاة و4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 128242، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4.4 مليون.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 11 وفاة و5735 إصابة بالفيروس.
وتسجل إيطاليا ثاني أعلى معدل للوفيات بكورونا في أوروبا، وتحتل المركز الثامن على مستوى العالم.
المصدر: "رويترز"