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إيطاليا.. 22 وفاة و4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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إيطاليا.. 22 وفاة و4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters GUGLIELMO MANGIAPANE
فيروس كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 22 وفاة و4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 128242، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4.4 مليون.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 11 وفاة و5735 إصابة بالفيروس.

وتسجل إيطاليا ثاني أعلى معدل للوفيات بكورونا في أوروبا، وتحتل المركز الثامن على مستوى العالم.

 

 المصدر: "رويترز"

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