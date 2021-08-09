تركيا: نتباحث مع كافة الأطراف الأفغانية لضمان الاستقرار

قال الناطق باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا، عمر جليك، إن بلاده تجري مباحثات مع كافة الأطراف المعنية في أفغانستان بهدف ضمان الاستقرار فيها.

وأوضح جليك في تصريح صحفي بالعاصمة أنقرة، أن هناك تقاسم للأدوار بين مؤسسات الدولة في إجراء المباحثات مع مختلف المجموعات الأفغانية.

والثلاثاء، أعربت تركيا عن رفضها لتنفيذ برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول ثالثة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغتش، في بيان، إن بلاده لا تقبل "القرار غير المسؤول" الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية دون استشارتها.

وأضاف: "إذا أرادت واشنطن نقل هؤلاء اللاجئين لأراضيها فمن الممكن أن يتم ذلك مباشرة بالطائرات".

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان منذ مطلع مايو الماضي، مع اتساع رقعة نفوذ حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل الفائت.​​​​​​​

المصدر: "الأناضول"