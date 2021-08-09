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بايدن يرحب بإجراء وزارة العدل مراجعة جديدة لوثائق هجمات 11 سبتمبر 2001

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بايدن يرحب بإجراء وزارة العدل مراجعة جديدة لوثائق هجمات 11 سبتمبر 2001
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتزام وزارة العدل بإجراء مراجعة جديدة للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان إن "إدارتي تلتزم بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيه الصارم الصادر خلال إدارة أوباما-بايدن إزاء مسألة فرض غطاء السرية بذريعة أسرار الدولة".

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وأضاف: "أرحب بإيداع وزارة العدل ملفا اليوم يحتوي على تعهد بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي حجبتها الحكومة في السابق خلف ستار السرية، مع القيام بذلك بأسرع ما يمكن".

المصدر: RT

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