المراكز الأمريكية لمكافحة كورونا تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC الأمريكيين من السفر إلى إسرائيل وفرنسا وتايلاند وأيسلندا ودول أخرى بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها.

ووسعت المراكز نطاق قائمتها من "المستوى الرابع: المرتفع جدا" من كوفيد-19، مع انتشار الإصابات في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى مستوى للخطر، وأوصت المسافرين الأمريكيين بتجنب زيارة هذه الدول، وإذا كان يجب عليهم الذهاب، التأكد من تلقيهم اللقاح بشكل كامل قبل مغادرة الولايات المتحدة.

وأشارت المراكز إلى أنه نظرا لارتفاع حالات الإصابة بكورونا، فقد يتعرض الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل لخطر الإصابة بمتحورات كورونا.

هذا وتمتد التوصية لتشمل كل إسرائيل بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر: "الإندبندنت" + "رويترز"