الأمم المتحدة تدعو إيران لعدم إغلاق الحدود أمام النازحين من أفغانستان

دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيران إلى عدم إغلاق الحدود أمام الأفغان الذين ينزحون من منازلهم بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان واستمرار القتال.

وأشار المكتب في بيان له، يوم الاثنين، إلى أن نحو 200 أفغاني توجهوا إلى إيران من ولاية نيمروز الأفغانية على خلفية المعارك بين القوات الحكومية وحركة "طالبان".

وأعرب مكتب المفوض الأممي عن قلقه إزاء تصعيد النزاع في أفغانستان، داعيا السلطات الإيرانية للإبقاء على معبر ميلاك على الحدود بين البلدين مفتوحا.

وأشار المكتب إلى أن آلاف الأفغان قد يتعرضون للخطر في حال إغلاق المعبر، مؤكدا أنه يستعد لتقديم مساعدة عاجلة في تنظيم إيواء اللاجئين.

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يذكر أن إيران تستضيف نحو مليون لاجئ مسجل من أفغانستان، وأدرجت الحكومة الإيرانية اللاجئين الأفغان على برامجها الوطنية للتعليم والرعاية الصحية.

وأكد مكت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أي تدفق كبير للاجئين الأفغاني إلى إيران سيتطلب من المجتمع الدولي تقديم المساعدة لأفغانستان ودول الجوار.

وحسب تقديرات المكتب، فإن نحو 400 ألف شخص غادروا منازلهم في أفغانستان منذ بداية العام، بما في ذلك نحو 244 ألفا منذ مايو الماضي.

المصدر: تاس