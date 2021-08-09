باكستان.. إعادة معبد للهندوس بعد ترميمه جراء تعرضه لهجوم

أعلن مسؤول حكومي باكستاني عن إعادة معبد هندوسي يقع وسط البلاد، كان قد تعرض لأضرار بالغة الأسبوع الماضي على يد حشد غاضب، إلى الطائفة الهندوسية بعد ترميمه.

ويأتي هذا التطور بعد خمسة أيام من قيام مجموعة من المسلمين الغاضبين بمهاجمة المعبد الواقع في بهوانغ، وهي بلدة في إقليم البنجاب الشرقي، ما أدى إلى إتلاف التماثيل وإحراق الباب الرئيسي للمعبد.

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وكان الحشد غاضبا لأن المحكمة أفرجت بكفالة عن طفل هندوسي يبلغ من العمر 8 سنوات اتهم بتدنيس مدرسة دينية محلية.

وقال خورام شاهزاد، مسؤول المنطقة، إن "الهندوس المحليين سيستأنفون العبادة قريبا في المعبد".

وتم توقيف الصبي الهندوسي بعد اتهامه بأنه "تبول على سجادة في مكتبة مدرسة بها نصوص دينية إسلامية".

اعتقلت السلطات في وقت لاحق عشرات الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الهجوم على المعبد الهندوسي، قائلة إنه "سيتعين عليهم دفع تكاليف إصلاح المعبد".

المصدر: "أسوشيتد برس"