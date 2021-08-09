بايدن وزوجته يهنئان المسلمين بالسنة الهجرية الجديدة

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، يوم الاثنين، المسلمين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "نتقدم أنا وجيل بأحر تمنياتنا لكل من يحيون رأس السنة الهجرية ويتذكرون التضحيات التاريخية خلال شهر محرم المبارك".

وأضاف: "نشارككم في تكريم القيم العالمية للعدالة والمساواة والرحمة".

Jill and I extend our warm wishes to all those observing the Islamic New Year and remembering the historical sacrifices during the holy month of Muharram. We join you in honoring the universal values of justice, equality, and compassion. — President Biden (@POTUS) August 9, 2021

وأعلن الرئيس جو بايدن في يوليو الماضي، عن اختياره لأربعة شخصيات للعب أدوار رئيسية في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، بما في ذلك خضر خان، الأب الأمريكي المسلم لجندي أمريكي مقتول، والذي أصبح منتقدا صريحا للرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.

وتم تعيين خان ليكون مفوضا للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهي هيئة تحقق وتراقب قضايا الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم وتقدم توصيات إلى الإدارة حول كيفية معالجة الانتهاكات.

المصدر: وكالات