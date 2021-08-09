عطل فني يبقي جسر البرج في لندن مفتوحا للمرة الثانية خلال عام

تسبب عطل فني اليوم الاثنين في إبقاء جسر البرج الشهير بلندن في وضعه المفتوح للمرة الثانية خلال عام، ما أدى إلى تكدس المركبات التي تحاول عبور نهر التيمز عن طريقه.

وأفادت متحدثة باسم شرطة مدينة لندن بأن الجسر، الذي يسمح للقوارب بالمرور تحته برفع الطريق الذي يقطعه، ظل في وضعه المفتوح.

وقال متحدث باسم شركة سيتي أوف لندن المالكة للجسر "بسبب مشكلة فنية، جسر البرج عالق حاليا في موضع مرتفع.. نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وهذه هي المرة الثانية خلال عام التي يعلق فيها الجسر، ففي أغسطس عام 2020، أُغلق الجسر لمدة تزيد عن 24 ساعة عندما تعطلت قواعده في وضع مفتوح.

ومنذ عام 1976، يتم تشغيل قواعد الجسر بواسطة محركات تعمل بالزيت والكهرباء لتحل محل القواعد الأصلية التي كانت تعمل بالبخار وتعود إلى القرن التاسع عشر.

المصدر: "رويترز"