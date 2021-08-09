وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس فرض مزيد من القيود للحد من انتشار كورونا

أعلن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية نحمان ايش، أن وزارة الصحة ستطالب بتوسيع القيود للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال ايش خلال مؤتمر صحافي: "فيما لو لم تؤد الخطوات الأخيرة التي أقرها الكابينيت مؤخرا الى نتيجة ولم تساعد بالحد من انتشار الفيروس، وزارة الصحة ستطالب بتوسيع القيود"، مشيرا إلى أن "اتجاه الصعود الحاد بالإصابات مستمر ونحن نعمل بطرق مختلفة لكن الوضع مقلق".

وأوضح "أننا ندرس عرض مزيد من القيود على الكابينيت في هذه المرحلة، لكننا لم نتخذ أي قرار"، مضيفا: "نحن ندرس متى يمكننا الدوس على المكابح لتجنب ازدحامات غير معقوله على الجهاز الصحي وفي المستشفيات، هذا موضوع معقد، غير واثق أن عدد الإصابات الخطيرة يمكن أن يشير إلى معايير".

وأكد ايش أن "الاستجابة مع حملة التطعيم للجرعة الثالثة عالية، لكن هناك مليون شخص لم يتلقوا الجرعة الأولى، أطالبكم جميعا الخروج لتلقي التطعيم، هذه هي أفضل وسيلة للحد من انتشار الوباء، أنا لا أريد أن نصل إلى وضع نتخذ به قرارا بفرض الإغلاق... نحن نبذل أقصى جهودنا لتجنب ذلك، اللقاح سيساعدنا لتجنب ذلك- اخرجوا وتطعموا".

وقال: "ندرس إمكانية توسيع إعطاء الجرعة الثالثة للطواقم الطبية أو للمواطنين في سن 50 فما فوق".

المصدر: i24news