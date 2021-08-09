الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد بيلاروس

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر توسيع العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على بيلاروس.

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وجاء في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني أن بايدن اتخذ هذا القرار "على خلفية ما ينجم عن النظام البيلاروسي من التهديدات الحالية على الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها السياسية الخارجية".

من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد 23 شخصية و21 كيانا في بيلاروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العقوبات تستهدف عددا من المصانع البيلاروسية، بما فيها العاملة في قطاع البوتاسيوم ("بيلاروسكالي") والمؤسسة البيلاروسية للنفط والغاز" ("بيلنيفتيغاز") وغيرها.

أما قائمة الشخصيات البيلاروسية المستهدفة فتشمل عددا من رجال الأعمال وممثلي الشركات الحكومية الكبيرة، بينهم أليكسي أوليكسين وأندريه بوناكوف وليونيد تشورو وغيرهم.

وفي وقت سابق صرح مسؤول في البيت الأبيض بأنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يفرض إجراءات جديدة هدفها معاقبة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وأضاف أن إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية ستشمل اللجنة الأولمبية البيلاروسية.

المصدر: RT