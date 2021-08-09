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بالفيديو.. معارضو "الجوازات الصحية" وتطعيم الأطفال يقتحمون مقر BBC

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بالفيديو.. معارضو
الصورة من صحيفة "ميرور"
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حاول مواطنون بريطانيون يعارضون فرض "جوازات السفر الصحية" وتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، اقتحام مقر هيئة الإذاعة البريطانية- BBC في لندن.

ونشرت صحيفة "ميرور" مقطع فيديو يظهر ضباط شرطة يكافحون لاحتواء الحشد أمام مدخل المبنى في وايت سيتي بلندن.

وقال متحدث باسم إنفاذ القانون للصحيفة إنه حتى الآن لم يتم القبض على أي من المشاركين في أعمال الشغب.

المصدر: "ميرور"

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