بالفيديو.. معارضو "الجوازات الصحية" وتطعيم الأطفال يقتحمون مقر BBC

حاول مواطنون بريطانيون يعارضون فرض "جوازات السفر الصحية" وتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، اقتحام مقر هيئة الإذاعة البريطانية- BBC في لندن.

anti-vax cranks are so good at research they're trying to storm the old bbc hq. y'know, the one the bbc left nearly a decade ago. pic.twitter.com/wUHVQdI6SO — Sloane (@SloaneFragment) August 9, 2021

ونشرت صحيفة "ميرور" مقطع فيديو يظهر ضباط شرطة يكافحون لاحتواء الحشد أمام مدخل المبنى في وايت سيتي بلندن.

وقال متحدث باسم إنفاذ القانون للصحيفة إنه حتى الآن لم يتم القبض على أي من المشاركين في أعمال الشغب.

المصدر: "ميرور"