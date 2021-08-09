الحكومة البريطانية تنفي أنباء عن إقالة وزير المالية من منصبه

نفت رئاسة الوزراء البريطانية أنباء عن عزم رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء تعديلات حكومية، بعد معلومات أفادت بأن الأخير هدد بإقالة مستشاره ووزير المالية ريشي سوناك من منصبه.

وقال المتحدث باسم جونسون إن "رئيس الوزراء والمستشار (سوناك) يتمتعان بعلاقة عمل وثيقة وفعالة وسيواصلان الحفاظ عليها".

هذا ونشب خلاف كبير بين جونسون وسوناك، بعد معلومات ترددت عن وجود نية لدى رئيس الوزراء بإقالة سوناك من منصبه وتسليمه وزارة الصحة، بعد أن انتقد الأخير جونسون إثر إنفاقه ما يقرب من 100000 جنيه إسترليني على مجموعتين من الأعمال الفنية.

وسعى نواب محافظون إلى ردع رئيس الوزراء عن إقالة مستشاره، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الشخصية الأكثر شعبية بين أعضاء الحزب.

وقال أحد حلفاء سوناك لصحيفة The Telegraph إن جونسون يخاطر بإنهاء حياته السياسية من خلال تخفيض رتبة سوناك، مضيفا: "إذا قام بتخفيض رتبته، فإنه يوقع فقط مذكرة إعدامه. لا يوجد شخص آخر جيد مثل ريشي".

وشدد على أن سوناك لن يقبل بتخفيض رتبته وبدلا من ذلك سيقدم استقالته.

المصدر: "الإندبندنت" + "رويترز"