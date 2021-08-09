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رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء (صور + فيديو)

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رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء (صور + فيديو)
RT / Twitter
وكيل وزارة الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز
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قام وكيل وزارة الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة غداة وصوله إلى إسرائيل في زيارة تستمر 4 أيام، برحلة غطس مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" يوم الاثنين مجموعة من الصور على "تويتر" وعلقت عليها قائلة "دبلوماسية تحت الماء والعلمان البحريني والإسرائيلي يرفرفان في منظر نادر.. انطلق في نهاية الأسبوع مدير عام الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز مع وكيل الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة غداة وصوله إلى اسرائيل في رحلة غطس منعشة، مستغلين الطقس الحار في شواطئ البحر المتوسط!".

كما نشر ألون أوشبيز صورا ومقطع فيديو وثق رحلة الغطس، وقال معلقا على تغريداته: "إنه لمن دواعي سروري أن أذهب للغوص مع صديق.. لقد استغلنا الفرصة النادرة لاتباع قواعد دبلوماسية تحت الماء".

وأضاف: "يعرف المرء أنها صداقة حقيقية عندما يكون شريكك في السلام هو رفيقك في الغوص".

وتستعد المنامة وتل أبيب لإقامة احتفال بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين برعاية أمريكية، في 15 سبتمبر 2020.

المصدر: RT + "تويتر"

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