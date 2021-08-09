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كندا تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس تستهدف القطاع المالي

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كندا تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس تستهدف القطاع المالي
Reuters /FW1F/Tim Heritage
رئيس بيلاروس أكسندر لوكاشينكو
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فرضت السلطات الكندية عقوبات جديدة على بيلاروس، اليوم الاثنين، احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان" خلال فترة حكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو في بيان إن بلاده ستستهدف من خلال هذه العقوبات الأوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات أسواق المال وتمويل الديون والتأمين وإعادة التأمين والمنتجات البترولية ومنتجات كلوريد البوتاسيوم.

يذكر أنه في وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات البريطانية عن فرض عقوبات مماثلة على بيلاروس.

المصدر: "رويترز"

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