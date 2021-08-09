مسؤول أمريكي: إدارة بايدن بصدد فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروس تشمل لجنتها الأولمبية

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية بصدد فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات في بيلاروس، ستشمل لجنتها الأولمبية.

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وقال مصدر مطلع في البيت الأبيض لوكالة "رويترز" إنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يفرض إجراءات جديدة هدفها معاقبة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض من جانبها أوسع حزمة من العقوبات تستهدف شخصيات وكيانات في بيلاروس، بما فيها اللجنة الأولمبية الوطنية.

المصدر: "رويترز"