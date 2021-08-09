الولايات المتحدة.. خطط لاقتطاع 50 دولارا من رواتب العمال غير المطعمين ضد كورونا

قدم أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية حوافز عديدة من بينها بطاقات هدايا ويوم إجازة وحوافز مالية لإقناع عمالهم على التطعيم ضد كورونا، لكن هناك نهجا جديدا على وشك أن يطبق.

وبحسب شركة Mercer، وهي إحدى أكبر شركات استشارات المنافع الصحية، فإن أصحاب العمل بدأوا في اقتطاع ما بين 20 و50 دولارا شهريا من رواتب موظفيهم غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس مجموعة الموارد التنظيمية التابعة لـMercer، ويد سيمونز: "حاول أرباب العمل تشجيع الموظفين على تلقي اللقاح من خلال تقديم حوافز مثل الإجازة المدفوعة والأموال، ولكن مع متغير "دلتا" الذي أدى إلى زيادة حالات العدوى والاستشفاء في جميع أنحاء البلاد وتراجع معدلات التطعيم، تلقينا استفسارات من 20 من أرباب العمل على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية يضعون في الاعتبار فرض رسوم إضافية للتغطية الصحية لغير الملقحين كوسيلة لرفع معدلات التطعيم بين موظفيهم".

وبينت Mercer إن هذه الرسوم تفرضها الشركات بالفعل على الموظفين الذين يدخنون، مضيفة: "بصرف النظر عن سبب الصحة العامة لتشجيع التطعيم والحفاظ على صحة العمال وأسرهم، هناك أيضا سبب مالي. فكوفيد- 19 يمكن أن يؤدي إلى إقامة باهظة في المستشفى تكلف صاحب العمل وشركة التأمين أموالا باهظة".

المصدر: "فوربس"