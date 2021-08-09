"اليونسيف" تعرب عن قلقها إزاء مقتل أكثر من 200 شخص في ولاية عفار الإثيوبية

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 200 شخص، من بينهم أكثر من 100 طفل، في ولاية عفار الإثيوبية.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير إن "تصاعد القتال في عفار والمناطق الأخرى المجاورة لتيغراي كارثي على الأطفال"، مشيرة إلى أن "الصراع المسلح في جميع أنحاء تيغراي والمستمر منذ أشهر، أدى إلى وضع حوالي 400 ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عن 160 ألف طفل، في ظروف شبيهة بالمجاعة".

وبينت أن "أربعة ملايين شخص يعانون من أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في تيغراي والمناطق المجاورة في عفار وأمهرة. وقد نزح أكثر من 100 ألف شخص إضافي بسبب تجدد القتال، بعد أن كان قد نزح أكثر من مليوني شخص من ديارهم".

ودعت "اليونسيف" جميع أطراف النزاع إلى إنهاء القتال وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري، وبذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال.

المصدر: موقع "اليونسيف"