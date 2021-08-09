قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: أي غزو لمجالنا سيواجه برد حازم وقوي

حذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، من أن "أي انتهاك لحرمة أجوائنا مهما كان صغيرا سيواجه برد حازم وقوي".

وقال العميد فرد إن "القوات المسلحة وخاصة قوات الدفاع الجوي تحرس وتدافع دائما عن الحدود الجوية والمائية والبرية لبلدنا بقوة تآزرية".

وأضاف: "يعرف أعداؤنا أن الدفاع الجوي أصبح الآن أقوى بكثير من أي وقت مضى.. لقد أصبح لدينا أنظمة رادار وصواريخ محلية الصنع وهي في طليعة التكنولوجيا الحديثة".

المصدر: RT