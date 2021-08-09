 
مباشر

تركيا تعلن تحييد 13 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أخبار العالم

تركيا تعلن تحييد 13 عنصرا من حزب
Reuters Murad Sezer
طائرة حربية تابعة لسلاح الجو التركي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0io

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 13 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) بشمال العراق.

إقرأ المزيد
تركيا: تدمير 40 هدفا لـ
تركيا: تدمير 40 هدفا لـ "بي كا كا" شمالي العراق

وفي بيان لها، أكدت الدفاع التركية أنه "تم تحييد (قتل) الإرهابيين المذكورين في منطقة عملية مخلب النمر"، مشيرة إلى "مواصلة القوات المسلحة التركية توجيه ضرباتها لعناصر تنظيم بي كا كا الإرهابي".

بحسب وكالة "الأناضول"، فإن "هذا التنظيم يتخذ من جبال قنديل بشمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويتخذها نقطة انطلاق لشن هجمات على الداخل التركي".

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا