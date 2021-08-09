تركيا تعلن تحييد 13 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 13 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) بشمال العراق.

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وفي بيان لها، أكدت الدفاع التركية أنه "تم تحييد (قتل) الإرهابيين المذكورين في منطقة عملية مخلب النمر"، مشيرة إلى "مواصلة القوات المسلحة التركية توجيه ضرباتها لعناصر تنظيم بي كا كا الإرهابي".

بحسب وكالة "الأناضول"، فإن "هذا التنظيم يتخذ من جبال قنديل بشمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويتخذها نقطة انطلاق لشن هجمات على الداخل التركي".

المصدر: "الأناضول"