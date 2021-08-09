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اليابان.. إحياء الذكرى الـ76 للقصف الذري الأمريكي لمدينة ناغازاكي (صور + فيديو)

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أحيا اليابانيون، اليوم الاثنين، الذكرى السادسة والسبعين للقصف الذري الأمريكي لمدينة ناغازاكي، وسط دعوة إلى بذل المزيد من الجهود لإزالة الأسلحة النووية.

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من جانبه، حث عمدة مدينة ناغازاكي، توميهيسا تاوي، الحكومة اليابانية على "أخذ زمام المبادرة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في شمال شرق آسيا، بدلا من البقاء تحت المظلة النووية الأمريكية"، في إشارة إلى "وعد الولايات المتحدة باستخدام أسلحتها النووية للدفاع عن الحلفاء بدونهم".

اليابان.. إحياء الذكرى الـ76 للقصف الذري الأمريكي لمدينة ناغازاكي (صور + فيديو)
AP

وفي خطابه بحديقة السلام بناغازاكي، قال تاوي: "يرجى النظر في بناء منطقة خالية من الأسلحة النووية في شمال شرق آسيا من شأنها أن تخلق مظلة غير نووية لا مظلة نووية، وتكون خطوة في اتجاه عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، داعيا الحكومة اليابانية إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل نزع السلاح النووي".

اليابان.. إحياء الذكرى الـ76 للقصف الذري الأمريكي لمدينة ناغازاكي (صور + فيديو)
AP

كما حث توميهيسا تاوي، الولايات المتحدة وروسيا،  اللتين تمتلكان أكبر ترسانات الأسلحة النووية حتى الآن، على "بذل المزيد من أجل نزع السلاح النووي".

كما أعرب عن قلقه من أن "الدول النووية قد تراجعت عن جهود نزع السلاح وتقوم بتحديث الأسلحة النووية وتصغيرها".

اليابان.. إحياء الذكرى الـ76 للقصف الذري الأمريكي لمدينة ناغازاكي (صور + فيديو)
AP

وبحسب "أسوشيتد برس"، وقف في الساعة 11:02 صباحا بالتوقيت المحلي (في اللحظة التي أسقطت فيها القاذفة الأمريكية بي-29 قنبلته الذرية على المدينة)، الناجون من الهجوم وغيرهم من المشاركين في الحفل، دقيقة صمت تكريما لأكثر من 70 ألف شخص فقدوا أرواحهم آنذاك.

اليابان.. إحياء الذكرى الـ76 للقصف الذري الأمريكي لمدينة ناغازاكي (صور + فيديو)
AP

المصدر: "أ ب"

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